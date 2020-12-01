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Ученые выразили опасения из-за риска заражения COVID-19 морских животных

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Со сточными водами Аляски SARS-CoV-2 может попасть в Мировой океан и заразить морских животных, предупредили ученые отделения патологии медицинского факультета университета Далхаузи в Канаде. Их статью опубликовал Science of the Total Environment.

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Исследователи смоделировали потенциальную восприимчивость различных видов морских млекопитающих к патогену. У этих животных, как и у людей, есть рецепторы ACE2, которые можно считать «входными воротами» вируса в клетки. Авторы статьи изучили геномы 36 видов морских млекопитающих и выявили мутации в их генах, которые могут вызвать особую склонность к заражению SARS-CoV-2.

Ученые сделали вывод, что 15 видов морских млекопитающих могут быть восприимчивы к коронавирусу, некоторые виды китообразных и ластоногих особенно чувствительны к нему, а именно дельфины, киты, тюлени и выдры.

Из российской фауны под угрозой может оказаться, например, мурманский тюлень, говорят эксперты.

Они предположили, что вирус, попавший в сточные воды, не разрушается в течение нескольких недель и за это время способен распространиться с морскими течениями, что может привести к губительным последствиям и без того сокращающейся популяции животных.

В качестве решения проблемы авторы материала предлагают установку очистных сооружений, через которые вода будет проходить несколько этапов фильтрации и обеззараживания.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Морская беда: коронавирус может быть опасен для дельфинов и китов

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