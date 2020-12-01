Путин призвал к увеличению повторного использования пластика в России

Повторное использование пластика в России нужно наращивать, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки, заявил во вторник, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин.

«Во всем мире серьезное внимание уделяется снижению выбросов парниковых газов, ужесточаются требования к сокращению объемов отходов. И безусловно, и нам нужно наращивать повторное использование пластика, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Развивать именно такой рачительный подход к ресурсам», — сказал глава государства в ходе совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

20 августа депутаты Госдумы Алексей Канаев и Николай Валуев рассказали о планах принятия законопроекта, согласно которому для россиян предлагают отменить НДФЛ за продажу вторсырья — металла, пластика, стекла. Законопроект уже поддержали в Минприроды.

11 августа заммэра Москвы в городском правительстве Петр Бирюков сообщил «Известиям», что объем собранного мусора на переработку вторсырья в Москве в первом полугодии 2020 года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. По его словам, такие результаты были достигнуты благодаря специальной программе по раздельному сбору мусора.

Москва с 1 января 2020 года досрочно перешла на раздельный сбор мусора. В жилом секторе и рядом с объектами соцсферы были установлены баки синего цвета для так называемых полезных компонентов вторичного сырья — пластика, алюминиевых банок, картона, бумаги. Также на площадках появились баки серого цвета для смешанных отходов.