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Катера ТОФа привлекли к перевозке пассажиров на остров Русский

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Перевозить пассажиров между Владивостоком и островом Русский будут катера Тихоокеанского флота. Командование ТОФа приняло решение выделить на эти цели из состава соединения десантных кораблей флота четыре катера.

Как отмечает Vostokmedia, остров по-прежнему отрезан от материка, между ними осуществляется только паромное сообщение. Мост на остров пока не очищен от наледи.

Для регулярных перевозок привлекут десантный катер проекта 21820 «Иван Карцов», десантные катера ДК-107, ДК-70 и ДК-57. За один рейс они способны транспортировать более 150 пассажиров, сказали ресурсу в отделе обеспечения информацией ТОФа.

Флот и городские власти согласовывают маршрут движения и расписание катеров. Экипажи приступят к работе с декабря.

После шторма, который обрушился на Владивосток 19 ноября, пилоны и ванты моста на остров Русский покрылись наледью. Ее общий вес превысил 1 тыс. т. Движение закрыли, после того как с моста начали падать ледяные глыбы.

Последствия стихии устраняют альпинисты, которым приходится работать на высоте несколько сотен метров.

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