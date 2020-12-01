Первую новогоднюю елку России официально зажгли в Якутии

В Якутске огнями засияла первая новогодняя елка России. Она установлена на площади Орджоникидзе.

Торжественная церемония зажжения состоялась в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». В ней приняли участие глава Якутска Сардана Авксентьева, Повелитель холода Чисхаан и красавица Якутская Зима, пишет ИА SakhaNews.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией массовые мероприятия в этот день не состоялись. Однако все жители республики могли увидеть в сети трансляцию церемонии зажжения огней на новогоднем дереве.