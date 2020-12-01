Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов

Эксперты объяснили сокращение числа стоящих на бирже труда в РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России, по данным на конец ноября, официально зарегистрированы 3,201 млн безработных — по сравнению с прошлым месяцем число стоящих на учете на бирже труда сократилось. Такие сведения «Известиям» предоставили 1 декабря в Минтруде.

Пособисты: как трудоустроенные граждане получают пособие по безработице
Какая ответственность предусмотрена за непредоставление сведений в службу занятости

Там отметили, что пик регистрации безработных пришелся на сентябрь — их было свыше 3,7 млн.

В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) и Госдуме отметили, что тенденция на уменьшение данных демонстрирует нежелание граждан регистрироваться в центрах занятости после отмены с 1 октября повышенных пособий по безработице.

Пандемия коронавируса подтолкнула людей вставать на учет — из-за доступности регистрации через интернет и выплате повышенных пособий на уровне 12 тыс. рублей, заявил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Правительство заузило эту группу, оставив только тех, кто потерял работу после 1 марта 2020 года. Но теперь уже и этих повышенных пособий нет», — прокомментировал парламентарий снижение данных на «бирже труда».

Согласились с этой позицией и в ФНПР. Там заметили, что это закономерный и понятный процесс — граждане не хотят заниматься бумажной волокитой ради низких выплат.

О причинах, по которым не все хотят официально регистрировать себя в качестве безработных, рассказал «Известиям» и первый зампред комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

«Кто-то не хочет себе портить биографию, а кто-то считает, что ему это не нужно, потому что сам находится в поиске. Регистрация — это право, а не обязанность. Учитывая, что семьям с детьми оказывали достаточную материальную поддержку, численность категории людей, оформивших свои отношения с государством, серьезно выросла. У нас сейчас официально достаточно высокий показатель безработицы», — отметил парламентарий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Игра на снижение: число стоящих на «бирже труда» сократилось до 3,2 млн

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020