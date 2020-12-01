Эксперты объяснили сокращение числа стоящих на бирже труда в РФ

В России, по данным на конец ноября, официально зарегистрированы 3,201 млн безработных — по сравнению с прошлым месяцем число стоящих на учете на бирже труда сократилось. Такие сведения «Известиям» предоставили 1 декабря в Минтруде.

Там отметили, что пик регистрации безработных пришелся на сентябрь — их было свыше 3,7 млн.

В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) и Госдуме отметили, что тенденция на уменьшение данных демонстрирует нежелание граждан регистрироваться в центрах занятости после отмены с 1 октября повышенных пособий по безработице.

Пандемия коронавируса подтолкнула людей вставать на учет — из-за доступности регистрации через интернет и выплате повышенных пособий на уровне 12 тыс. рублей, заявил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Правительство заузило эту группу, оставив только тех, кто потерял работу после 1 марта 2020 года. Но теперь уже и этих повышенных пособий нет», — прокомментировал парламентарий снижение данных на «бирже труда».

Согласились с этой позицией и в ФНПР. Там заметили, что это закономерный и понятный процесс — граждане не хотят заниматься бумажной волокитой ради низких выплат.

О причинах, по которым не все хотят официально регистрировать себя в качестве безработных, рассказал «Известиям» и первый зампред комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

«Кто-то не хочет себе портить биографию, а кто-то считает, что ему это не нужно, потому что сам находится в поиске. Регистрация — это право, а не обязанность. Учитывая, что семьям с детьми оказывали достаточную материальную поддержку, численность категории людей, оформивших свои отношения с государством, серьезно выросла. У нас сейчас официально достаточно высокий показатель безработицы», — отметил парламентарий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Игра на снижение: число стоящих на «бирже труда» сократилось до 3,2 млн