Крупную коммунальную аварию устранили в Башкирии

В селе Старобалтачево (Башкирия) из-за разгерметизация котла отопления обрушилась бетонная плита в котельной. На место прибыли спасатели МЧС и пожарная бригада. Выяснилось, что случился разрыв водяной рубашки из-за перегрева газового котла.

В результате аварии без отопления остались два жилых дома по улице Комсомольской. Для жильцов был организован пункт местного содержания, пишет «МедиаКорСеть». Утром во вторник, 1 декабря, в Госкомитете ЧС по республике сообщили, что в котельной вместо газового оборудования установили электрическое, подача тепла в квартиры возобновилась.

Как сообщалось 29 ноября, устранена авария, произошедшая на теплосети в Воронеже. В ходе ремонта специалисты заменили ветхий участок трубы протяженностью 2 м. Отопление подано более чем в 130 многоэтажных жилых домов и 20 социальных объектов.