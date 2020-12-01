Алиев предложил Франции отдать армянам Марсель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Франции отдать армянам город Марсель, создав там «второе государство», сообщает во вторник, 1 декабря, РИА «Новости».

Таким образом азербайджанский лидер отреагировал на резолюцию, которую принял сенат Франции 25 ноября. В документе правительство страны призвали признать независимость непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и потребовать от Баку вывода войск из региона.

«Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела», — подчеркнул Алиев.

Он также возмутился тем, что «расположенные в тысячах километров» от Нагорного Карабаха государства «принимают законы, парламенты обсуждают этот вопрос». Президент Азербайджана отметил, что не понимает, какое «отношение имеет парламент Франции» к ситуации в НКР.

Также он добавил, что термин «нагорнокарабахский конфликт» остался в прошлом, и подчеркнул, что не стоит и впредь использовать этот термин, разве что для исторического обозначения.

Ранее во вторник азербайджанский лидер подписал распоряжение о демобилизации первой группы военных, призванных на службу в Нагорном Карабахе. Алиев сообщил, что Лачинский коридор передан под контроль российских миротворцев, согласована его ширина в 5 км.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве РФ договорились о прекращении боевых действий. Согласно документу, военные Армении и Азербайджана остаются на уже занятых позициях. При этом Ереван обязуется передать Баку контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

20 ноября Азербайджану официально был передан Агдамский район, 25 ноября — Кельбаджарский, а 1 декабря — Лачинский.