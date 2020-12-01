Число погибших при наезде на пешеходов в немецком Трире увеличилось до двух

Число погибших в результате наезда на пешеходов в немецком Трире увеличилось до двух человек. Об этом пишет SWR со ссылкой на бургомистра 1 декабря.

Также утверждается, что в результате происшествия пострадали по меньшей мере 10 человек. Данных о состоянии потерпевших нет.

Полиция города в Twitter сообщила о задержании подозреваемого, информации о личности водителя пока нет. Правоохранители просят горожан избегать места происшествия и подтверждают предварительные данные о гибели двух человек.

Ранее, 25 ноября, автомобиль врезался в ворота ограждения ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель. На машине были надписи «Убийцы детей и стариков» и «Остановить политику глобализации». Согласно одной из версий, инцидент связан с акцией противников карантинных мер в Германии.