Более 365 тыс. жителей Орловской области поставили прививки от гриппа

В Орловской области прививки от гриппа сделали 365,7 тыс. человек. Вакцинацию прошли 50,3% жителей региона.

По данным Роспотребнадзора, за счет федерального бюджета прививки поставили свыше 296,6 тыс. взрослых, а также более 69 тыс. детей. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Специалисты отмечают рост заболеваемости ОРВИ на всех административных территориях. За неделю зарегистрировано более 7,4 тыс. случаев заболевания. По сравнению с предыдущей неделей снижение заболеваемости на 20,5% фиксируется в группе детей до трех лет, а также на 14,5% — среди детей трех-шести лет.

Неделей ранее превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ было зафиксировано в 42 регионах России. Рост заболеваемости в основном отмечается среди взрослого населения.