В Совфеде одобрили закон об отставке судей с иностранным гражданством

Совфед одобрил закон об отставке судей с иностранным гражданством. Полномочия работников суда могут быть прекращены верхней палатой парламента по представлению президента, передает телеканал «Известия». У супругов и детей судей также не должно быть счетов за рубежом. Помимо этого, причиной отставки может стать поступок, порочащий честь и достоинство должностного лица. Также уволить могут за нарушение антикоррупционных законов.

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