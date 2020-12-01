Один человек погиб в результате наезда на пешеходов в немецком Трире

Местная полиция заявила о «многочисленных пострадавших» и одном погибшем в результате наезда неизвестного водителя на пешеходов в немецком Трире. Об этом сообщил 1 декабря телеканал SWR.

Также отмечается, что водитель задержан. Дополнительной информации о его личности пока нет.

Известно, что правоохранители призвали граждан избегать места происшествия.

Другие подробности инцидента выясняются.

Ранее, 25 ноября, автомобиль врезался в ворота ограждения ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель. На машине были надписи «Убийцы детей и стариков» и «Остановить политику глобализации». Согласно одной из версий, инцидент связан с акцией противников карантинных мер в Германии.