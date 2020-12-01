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В Минобороны рассказали подробности о российско-турецком центре по Карабаху

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Россия и Турция достигли соглашения касательно совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Между министерством обороны РФ и министерством национальной обороны Турецкой Республики достигнуто соглашение по порядку развертывания и функционирования Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий. Центр будет размещен на территории Азербайджана», ― сказал он журналистам.

Конашенков добавил, что число российского и турецкого персонала в организационной структуре центра будет равнозначным.

Ранее в этот день стало известно, что Москва и Анкара завершили технические переговоры о совместном центре по Нагорному Карабаху и подписали соглашение. Отмечалось, что делается всё необходимое для начала скорейшей работы совместного центра.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона, возвращение беженцев в НКР и создание центра мониторинга, в которй будут поступать сообщения о соблюдении режима перемирия и жалобы жителей региона.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й Отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.

25 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не путать российскую миссию миротворцев в Нагорном Карабахе с работой гуманитарного центра в этом регионе.

В этот же день Пашинян заявил, что пребывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе может не ограничиться пятилетним сроком. Он также напомнил, что трехсторонним соглашением предусмотрена возможность автоматического продления нахождения российских миротворцев в регионе. Кроме того, Пашинян объявил, что позиция Армении относительно статуса Нагорного Карабаха остается неизменной.

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