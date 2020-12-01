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Уникальный офтальмологический комплекс открыли в Благовещенске

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Уникальный для Приамурья офтальмологический комплекс открыли в Благовещенске. Это стало возможным в рамках государственно-частного партнерства. Медицинское учреждение, оснащенное современным высокотехнологичным оборудованием, приняло первых пациентов.

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Центр офтальмологии разместили на территории Амурской областной клинической больницы. В проект инвестировала компания «Медицинская линия МИЦАР». Сумма инвестиций составила 200 млн рублей, включая стоимость оборудования. В свою очередь, государство передало во временное пользование 3,5 тыс. кв. м здания и пообещало сохранить фиксированный объем медицинской помощи, которая будет предоставляться в рамках ОМС.

Как пишет Амурская служба новостей, отныне жителям Приамурья не придется обращаться за оказанием медицинской помощи при заболевании глаз в другие регионы. Центр будет оказывать как плановую, так и экстренную медицинскую помощь. В нем есть три отделения: амбулаторно-поликлиническое, плановой и неотложной офтальмологической помощи. Здесь ведется амбулаторный прием, работают дневной и круглосуточный стационары. Общий коечный фонд составляет 50 мест.

Чтобы разместить центр на территории больницы, были реконструированы два этажа и подвальное помещение, где ранее находился роддом. Работы стартовали еще в мае.

Амурский центр офтальмологии является вторым в России. Такое же муниципальное учреждение находится в Екатеринбурге.

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