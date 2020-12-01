Банки объявили о запуске новогодних акций

Банки запустили новогодние акции на свои продукты, несмотря на кризис. Об этом «Известиям» рассказали эксперты.

С 1 декабря граждане смогут оформить заем по низким ставкам, открыть депозит под повышенный процент, вложить сбережения в альтернативные инструменты и получить выгодный кешбэк.

Например, в Сбербанке на 2 п.п. снизили ставку на потребительские кредиты с обеспечением и без от 300 тыс. рублей при оформлении с середины ноября по январь. При внесении платежей по графику без просрочек и досрочном закрытии кредита в течение года ставка составит от 9,9% годовых. Также там дают заем на рефинансирование минимум под 11,4% для сумм свыше 1 млн рублей.

ВТБ с ноября снизил размер первоначального взноса до 20%, а ставку по самой ссуде для клиентов, покупающих квартиры от 65 кв. м до конца года, на 0,8 п.п. до 7,6%, отметили в пресс-службе банка.

Новикомбанк предлагает заем на любые цели по сниженным процентам, в том числе на рефинансирование действующих обязательств. Предложение действует для сотрудников компаний — участников зарплатных проектов.

Выгодные для клиентов продукты предложили также «Тинькофф», Почта Банк, «Ренессанс Кредит» и др.

Однако, как пояснили специалисты, предложения кредитных организаций в этом году менее щедрые, а невыгодность рублевых инструментов всё больше толкает людей к игре на бирже.

В ФАС же призвали банки раскрывать все условия акций в полном объеме и делать это на доступном для клиентов языке.

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Резон охоты: банки запускают новогодние акции на продукты и услуги