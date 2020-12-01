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Появилось видео допроса подозреваемого в серии убийств пенсионерок

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МВД России опубликовало видео допроса мужчины, который является подозреваемым в убийстве 26 пожилых женщин, его задержали во вторник, 1 декабря. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Во время допроса подозреваемый — Радик Тагиров — заявил, что убивал пенсионерок ради наживы.

По его словам, жертв он выбирал спонтанно. Сперва мужчина провожал одиноких пенсионерок с сумками до дома, представляясь сотрудником управляющей компании. Когда он оказывался дома у женщин, начинал их душить, похищал деньги и скрывался.

«Тихий, быстрый, безболезненный (способ. — Ред.) для них. Мне так казалось», — сказал Тагиров, комментируя способ совершения убийства.

Первую жертву подозреваемый убил в 2010 году. Это случилось после того, как Тагиров вышел из тюрьмы, где отбывал наказание. По его словам, он не помнит, скольких пенсионерок он лишил жизни.

«Много. Нет? Не считал, только из новостей», — отметил подозреваемый.

Ранее в этот день в Саратове задержали подозреваемую в убийстве женщины и ребенка. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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