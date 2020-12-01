На востоке Москвы откроют флагманский центр «Мои документы» с ЗАГСом

Флагманский центр «Мои документы» с загсом появится на востоке Москвы, соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. Об этом сообщает во вторник, 1 декабря, пресс-служба градоначальника и правительства города.

Центр площадью 2,5 тыс. кв. м. будет расположен на четвертом этаже ТРЦ «Щелковский». Здесь будут работать 84 окна приема граждан, пишет РИАМО.

Также в нем будут располагаться популярные дополнительные сервисы: медицинский кабинет «Мое здоровье», туристическое бюро «Мои путешествия», фотоателье «Мое фото», зона общественного питания и отдыха «Мое кафе».

Жители столицы смогут сдать документы на оформление заграничного паспорта нового поколения, а также поставить на учет автомобиль.

Рядом с центром находятся восемь автосалонов, уточняет агентство городских новостей «Москва».