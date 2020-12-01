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Эксперт сообщил о значительной доли переболевших COVID-19 детей

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Значительная часть детей, в частности в Москве, уже перенесла новую коронавирусную инфекцию, сообщил во вторник, 1 декабря, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

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«Значительная часть детей, например в Москве, уже перенесла коронавирусную инфекцию, и дети болеют бессимптомно», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Лукашина, большая заболеваемость коронавирусной инфекцией именно среди пожилых людей объясняется тем, что «в природе человек старше 40 лет — это довольно неестественное событие». «Поэтому такая ситуация, как сейчас, в значительной степени обусловлена тем, что у нас большая доля людей в возрасте, у которых <…> всё протекает тяжело», — отметил он.

Ранее, 26 ноября, в Роспотребнадзоре назвали симптомы COVID-19 у детей. В ведомстве отметили, что наиболее частыми проявлениями инфекции у детей являются температура, кашель и проблемы с желудком.

Эксперты порекомендовали родителям напоминать детям о необходимости мыть руки, не запугивая их коронавирусом, и призвали показать, как нужно прикрываться при кашле или чихании.

Ученые Американского общества микробиологии также выяснили, что люди, которым в детстве делали прививку MMR против кори, паротита и краснухи, переносят коронавирус легче.

Комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи представляет собой смесь ослабленных вирусов трех заболеваний и вводится всем детям в России дважды в возрасте одного года и шести лет.

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