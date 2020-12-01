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Музыкальные инструменты обновят в школах искусств Приморья

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В Приморском крае в 2021 году построят два культурно-досуговых центра, а 11 детских школ искусств и региональный колледж культуры получат новое оборудование и музыкальные инструменты. Это произойдет в рамках реализации нацпроекта «Культура».

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Проект, в частности, предусматривает строительство новых учреждений культуры в селах и оснащение детских школ искусств инструментами.

Так, два культурных центра появятся в Шкотовском и Надеждинском районах. Стоимость строительства центра в Штыково составит 134,2 млн рублей, а в поселке Оленевод — порядка 46 млн рублей. Что касается оснащения музыкальных школ инструментами, то на эти цели предусмотрено более 62 млн рублей.

В 2023 году, как пишет ИА PrimaMedia, будут выделены средства на оснащение еще 12 образовательных учреждений сферы культуры. Они также будут направлены в рамках нацпроекта «Культура».

30 ноября сообщалось, что в селе Новопокровка Приморского края в рамках нацпроекта отремонтировали дом культуры. Там заменили электросистему и установили новое световое оборудование.

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