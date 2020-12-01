Детским садам в Курганской области запретили привлекать аниматоров

Новые ограничения ввели в Курганской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Образовательным организациям запретили привлекать к проведению мероприятий сторонних людей.

Запрет касается новогодних утренников. Чтобы ограничить контакты между группами и классами, мероприятия должны проводиться без аниматоров и других сторонних лиц. Кроме того, утренники в детских садах должны проводиться внутри группы. Объединять несколько групп запрещено. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

В региональном оперативном штабе отметили, что в детских садах роли Деда Мороза, Снегурочки и других персонажей зачастую играют сами воспитатели.

За последнюю неделю в Курганской области выявили более 100 случаев коронавируса. Часть школьников находится на дистанционном обучении. Для лиц старше 65 лет введена обязательная самоизоляция.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании координационного совета назвала недопустимыми массовые мероприятия в нынешней эпидемиологической ситуации. Она также отметила необходимость проведения новогодних мероприятий с четким соблюдением всех требований безопасности.

В России с начала пандемии количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 2 322 056, из них 40 464 летальных исходов, выздоровели 1 803 467 человек.