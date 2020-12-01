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Во Франции 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

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На востоке Франции 20 человек пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

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«Сегодня утром в ДТП с участием школьного автобуса в Ду пострадали 20 человек», — написал он в Twitter.

Глава министерства выразил поддержку пострадавшим и поблагодарил спасателей.

По данным L'Est Républicain, автобус перевозил детей в возрасте от 5 до 13 лет. Двое несовершеннолетних получили серьезные ранения, один из них был экстренно госпитализирован.

Издание отмечает, что в департаменте Ду из-за сильного снега в этот день произошло несколько аварий.

26 ноября на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге водитель иномарки сбил детей и их мать на пешеходном переходе. За рулем находился музыкант-виртуоз Артем Кузьмин. По предварительным данным, в момент происшествия он был в трезвом состоянии.

Позднее стало известно, что пострадавшие дети получили царапины и ушибы.

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