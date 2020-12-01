В МПГУ заявили о ложном срабатывании пожарной сигнализации в одном из корпусов

Причины ложного срабатывания пожарной сигнализации в корпусе Московского педагогического государственного университета (МПГУ) на проспекте Вернадского устанавливаются. Об этом сообщили во вторник, 1 декабря, в пресс-службе вуза.

Там уточнили, что в библиотеке корпуса гуманитарных факультетов МПГУ по адресу проспект Вернадского, 88 возгорания не было.

«Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Сотрудников, находящихся в помещении, эвакуировали. Студентов в помещении не было, так как они обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий. Жертв и пострадавших нет», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва». В настоящее время причины ложного срабатывания пожарной сигнализации устанавливаются.

Ранее в этот же день сообщалось, что источник дыма находился в подвальном помещении корпуса, передает НСН. После сигнала о задымлении в МПГУ люди были эвакуированы из здания.