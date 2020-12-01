Минобороны России сообщило о передаче Лачинского района Азербайджану

Азербайджану передан Лачинский район в Нагорном Карабахе, а Лачинский коридор контролируют российские миротворцы. Об этом сообщил 1 декабря официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими миротворцами контролируется Лачинский коридор шириной 5 км. По нему обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, безопасное возвращение людей в места их проживания и движение гражданского автотранспорта», — заявил Конашенков.

Ранее в этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что после продолжительного обсуждения сторонам удалось согласовать ширину Лачинского коридора, отведенного под контроль миротворцев.

Кроме того, азербайджанский лидер подписал распоряжение о демобилизации первой группы военных, призванных на службу в Нагорном Карабахе.

1 декабря в Минобороны также заявили, что российские миротворцы обезвредили около 1 тыс. взрывоопасных предметов на участке Лачинского коридора в Нагорном Карабахе, пишет «Газета.ру».

9 ноября президент России Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.