Рабочего насмерть зажало вагонами в порту в Ленинградской области

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проведет проверку по факту гибели рабочего. По предварительным данным, его зажало между вагонами и ходовой рамой экскаватора-выгружателя.

Инцидент произошел 28 ноября в порту Усть-Луга. По данным правоохранительных органов, смертельную травму получил составитель поездов. Об этом сообщает телеканал «78».

Проверку по факту несчастного случая взял под личный контроль Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.

18 ноября сообщалось о взрыве на судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске. Травмы получили четыре человека. Предположительно, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности одним из рабочих во время проведения лакокрасочных работ в цехе, где красили строящееся судно.