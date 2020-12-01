Водитель сбил девочку на самокате и протащил по асфальту в Петербурге

Водитель сбил девочку на самокате и протащил по асфальту в Петербурге

2020-12-01 15:33:02

2020-12-01 15:33:02

2020-12-01 15:33:02

2020-12-01 15:33:02

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