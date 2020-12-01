Водитель сбил девочку на самокате и протащил по асфальту в Петербурге
11-летняя девочка чудом осталась жива, попав под колеса авто. Водитель машины при выезде со двора сбил ребенка на самокате. Автомобиль протащил девочку несколько метров по асфальту. Кадры происшествия показал телеканал «Известия». Медики осмотрели пострадавшую и диагностировали травму колена. В состоянии средней тяжести ее доставили в больницу.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.