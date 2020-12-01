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Регулятор ФРГ изучит заявку на продолжение укладки «СП–2» в январе–апреле

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Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) подтвердило, что согласовало укладку газопровода «Северный поток – 2» в германских водах на декабрь и рассматривает заявку на продолжение работ в январе–апреле 2021 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя спикера регулятора Мерле Мансфельд во вторник, 1 декабря.

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«Работы согласованы на декабрь. Для работ в январе–апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений [в общее разрешение на проведение работ]», — сказала она.

Мансфельд подтвердила сообщения СМИ о том, что работы по укладке трубопровода могут возобновиться 5 декабря, так как с этого периода начинает действовать актуальное разрешение ведомства. Она добавила, по имеющейся у BHS информации, трубоукладочные работы будет вести судно «Академик Черский», пишет «Газета.ру».

28 ноября стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства «Северного потока – 2», собирается возобновить укладку газопровода в декабре этого года.

Предполагалось, что строительные работы начнутся к югу от района Адлергрунд с 5 декабря. В этом месте находится конечная часть трубы, которая ведется от газораспределительной станции в сторону Балтийского моря.

Чтобы закончить проект, не хватает около 75 км, из них 16 км находятся в пределах исключительной экономической зоны Германии, а остальные 60 км — на территории Дании.

В тот же день в международном рейтинговом агентстве Fitch заявили, что запуск «СП-2» теоретически возможен до конца первого квартала следующего года. В агентстве считают, что желание завершить трубопровод именно сейчас может быть связано с процессом смены власти в США.

27 ноября власти федеральной земли Германии Мекленбург — Передняя Померания выразили желание создать некоммерческий фонд для «Северного потока – 2», под защитой которого газопровод может и дальше строиться, несмотря на угрозы санкций Вашингтона.

«СП-2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.

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