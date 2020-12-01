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Онкологическая поликлиника в Барнауле перешла на цифровой формат

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Краевая онкологическая поликлиника «Надежда» в Барнауле полностью переведена на цифровой формат работы. Здесь запустили два современных комплекса лучевой диагностики общей стоимостью около 60 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого онкодиспансера.

Новый рентгеновский аппарат и диагностический маммограф экспертного класса на порядок улучшат качество лучевой диагностики и помогут более точно подбирать тактику лечения.

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Цифровое рентгеновское изображение сокращает время исследования до 30 секунд на один снимок, улучшая пропускную способность рентген-кабинета в 2−3 раза. А улучшенное разрешение и информативность на порядок повышает точность диагностики, передает altapress.ru. К цифровому маммографу прилагается стереотаксическая приставка, позволяющая выполнять пункции молочной железы.

Современный рентген-аппарат помимо статического изображения ведет видеорентгенографическую запись исследуемых органов. Это дает возможность врачам определять не только их физические параметры, но и оценивать качество работы, видеть реальные функциональные резервы организма. Новое оборудование также позволяет проводить обследование даже тяжелых больных, не способных двигаться самостоятельно. Все результаты обследований теперь будут бессрочно храниться на центральном сервере диспансера и в единой справочной системе Алтайского края.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены производителей на два препарата для лечения онкологических заболеваний — «Ломустин» и «Азитиоприн». Это должно привести к ликвидации их дефицита, подчеркнули в ведомстве.

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