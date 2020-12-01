Роспотребнадзор передал в суд материалы о концерте Басты в Петербурге

Роспотребнадзор принял решение приостановить работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге после концерта рэпера Басты и передал материалы о данном мероприятии в суд. Об этом стало известно во время заседания правительства по борьбе с распространением коронавируса во вторник, 1 декабря.

«Ситуация, которая имела место быть в одном из городов в прошедшие выходные, подтвердилась. На концерт собралось недопустимо большое количество людей. Вынесен протокол о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы переданы в суд», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что массовые мероприятия в нынешней эпидемиологической ситуации недопустимы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин согласился с такой позицией и отметил, что нельзя пренебрегать здоровьем россиян ради выгоды, пишет «Газета.ру».

Глава Минздрава Михаил Мурашко добавил, что в настоящее время ситуация с COVID-19 в Петербурге вызывает тревогу. Так, на Санкт-Петербург и Москву приходится 40% новых заболевших.

Ледовый дворец, в котором 27 ноября проходил концерт Басты, был заполнен людьми, в том числе и в фан-зоне. Вместе с тем с 14 ноября в Санкт-Петербурге действует ограничение на проведение концертов и спортивных мероприятий. Залы разрешено заполнять не более чем на 50%. Кроме того, зрители должны носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.

Прошедший концерт Басты возмутил жителей города. Власти организовали проверку.

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