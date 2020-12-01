Попова назвала очевидной будущую победу над коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность в победе над коронавирусной инфекцией. На эту тему она высказалась во вторник, 1 декабря, на открытии Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом при ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«COVID-19 мы победим, это совершенно очевидно», — подчеркнула Попова.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 40 464 человека, при этом вылечились 1 803 467 пациентов, напоминает «Газета.ru».

Ранее во вторник на совещании координационного совета Попова отметила замедление роста заболеваемости COVID-19 в России. По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране коррелирует с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению и выглядит очень различно по всем 85 субъектам.

При этом Попова заявила, что массовые мероприятия в нынешней эпидемиологической ситуации недопустимы.

В этот же день стало известно, что правительство России утвердило стратегию развития здравоохранения на пять лет. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, ситуация с коронавирусом показала, какие дополнительные меры необходимы для повышения качества и эффективности медицинской помощи.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.