Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов
Сюжет:

Попова назвала очевидной будущую победу над коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность в победе над коронавирусной инфекцией. На эту тему она высказалась во вторник, 1 декабря, на открытии Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом при ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

В деревню, в глушь: коронавирус заставляет россиян бежать
Как пандемия может повлиять на процессы деурбанизации

«COVID-19 мы победим, это совершенно очевидно», — подчеркнула Попова.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 40 464 человека, при этом вылечились 1 803 467 пациентов, напоминает «Газета.ru».

Ранее во вторник на совещании координационного совета Попова отметила замедление роста заболеваемости COVID-19 в России. По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране коррелирует с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению и выглядит очень различно по всем 85 субъектам.

При этом Попова заявила, что массовые мероприятия в нынешней эпидемиологической ситуации недопустимы.

В этот же день стало известно, что правительство России утвердило стратегию развития здравоохранения на пять лет. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, ситуация с коронавирусом показала, какие дополнительные меры необходимы для повышения качества и эффективности медицинской помощи.

1231

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020