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Эксперт спрогнозировал сроки окончания масочного режима в России

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Через два года для большей части населения необходимость в соблюдении масочного режима исчезнет, однако ряд ограничений из-за коронавирусной инфекции может сохраниться. Такую точку зрения высказал 1 декабря директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Наверное, мы уже через два года не будем носить маски, по крайней мере большая часть из нас. Но какие-то ограничения могут остаться, и, конечно, заболеваемость никуда не денется, вирус станет неотъемлемой частью нашей медицинской системы. Если, конечно, [вирус] уже не будет проблемой повседневной жизни», — сказал эксперт.

Он предположил, что вакцинация населения позволит отказаться от части ограничительных мер.

«Через два года вирус никуда не исчезнет, он будет продолжать циркулировать, но мы уже не будем каждый день смотреть на график заболеваемости. Мы все будем по крайней мере по одному разу вакцинированы, скорее всего, что разными вакцинами. Это будет хорошая стратегия, замечательно, что она возможна, и я думаю, что он [коронавирус] не будет уже таким решающим фактором повседневной жизни», — отметил Лукашев.

По мнению специалиста, ограничения сохранятся в сфере проведения массовых мероприятий.

В свою очередь замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 27 ноября предположил, что масочный режим будет сохраняться в России до тех пор, пока коронавирусная инфекция не приобретет сезонный характер.

В тот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вводить тотальный масочный режим на всей территории России не имеет смысла.

По его словам, в РФ разработана гибкая система ввода ограничений в регионах, которые устанавливают губернаторы, а масочный режим регламентируется только постановлениями главы Роспотребнадзора.

Всеобщий масочный режим начал действовать в России с 28 октября. Согласно постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, гражданам рекомендовано носить маски в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах.

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