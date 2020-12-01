СК проверяет высказывания Навального в эфире «Эха Москвы» на экстремизм

Следствие начало проверку высказываний российского блогера Алексея Навального в эфире радио «Эхо Москвы». Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что проверка начата по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте проверки высказываний Навального подчеркнул, что мнение таких оппозиционных сил не учитываются при принятии решений.

27 апреля Навальный рассуждал в эфире программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы» о том, какую помощь россиянам надо оказать в пандемию коронавируса. В расшифровке приводится его фраза: «Такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно даже насильственным образом».

В настоящее время Навальный находится в Германии, куда его транспортировали в августе этого года. Блогеру стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, больного госпитализировали. После стабилизации врачами состояния его вывезли на лечение в клинику Charite в Берлин.

В столице ФРГ сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ.

В сентябре правительство Германии заявило, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Доказательств этого приведено не было, запросы Москвы Берлин проигнорировал.

После того как блогер вышел из комы, он дал интервью немецким СМИ, в ходе которого подчеркнул, что не боится вернуться в Россию. В Кремле отметили, что любой россиянин может возвращаться на родину и «никакого геройства в этом нет».