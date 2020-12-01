Москвичей предупредили о рекордном атмосферном давлении в выходные

Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве. Мощный циклон будет определять погоду в выходные. Синоптики заявляют, что атмосферное давление превысит значение 765 мм ртутного столба, передает телеканал «Известия». Предыдущий похожий рекорд был установлен в 2001 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.