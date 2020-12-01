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Мурашко назвал процент свободных коек для больных COVID-19

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Около 21% коек для больных коронавирусной инфекцией в больницах России на данный момент свободны, заявил 1 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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«Всего в настоящее время развернуто 276 тыс. коек по стране. Количество свободных коек составляет 21%», — сказал глава ведомства.

При этом он уточнил, что свободных реанимационных коек в России достаточно, однако количество таких больных в последний месяц возросло.

«Хочу отметить, что реанимационные койки в достаточном количестве имеются свободные, и мы видим, что проблем с оказанием реанимационной защиты не существует. Но хочу отметить, что количество пациентов, требующих реанимационной защиты, в последний месяц все-таки увеличилось», — отметил Мурашко.

Министр указал, что в России 79% заболевших коронавирусом проходят лечение в домашних условиях.

«На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 79% пациентов. В стационарных учреждениях находятся в общей сложности 217 тыс. пациентов, 16 тыс. пациентов это с коронавирусной инфекцией, с подозрением на нее. И 16 тыс. пациентов с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики этиологического компонента развития данного заболевания», — объяснил глава Минздрава.

По словам Мурашко, большинство регионов России начали обеспечивать амбулаторных пациентов с коронавирусом необходимыми медикаментами.

«Более 80% субъектов уже закрывают в полном объеме, но по 20 субъектам остается вопрос на контроле», — добавил министр.

Накануне доступ к единому телефонному номеру 122 по вопросам, связанным с коронавирусом, получили все российские регионы. Единый номер позволит централизовать звонки в call-центрах субъектов России, организовать их оперативную маршрутизацию. Крупные российские операторы связи сделали бесплатными звонки на этот номер.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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