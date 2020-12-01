Дети отравились антисептиком в школе в Татарстане

В Пестречинском районе Татарстана школьники отравились антисептиком. Прокуратура начала проверку по данному факту.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Во время урока ученики пожаловались на тошноту и неприятные ощущения в глазах. Учитель попросил родителей забрать детей из школы, сообщает «Татарстан 24».

Сотрудники школы провели проветривание помещений. Предполагается, что причиной недомогания стал антисептик.

Проверку по данному факту начала прокуратура. Ведомство проверит соблюдение санитарных норм при организации уборки помещений в школе, сообщает ProKazan.ru. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

В середине ноября глава Татарстана Рустам Минниханов дал поручение проверить антисептики на полках магазинов. По его словам, в торговых сетях встречаются некачественные санитайзеры с высоким содержанием глицерина.