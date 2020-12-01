Попова назвала недопустимым проведение массовых мероприятий в нынешней ситуации

Массовые мероприятия в нынешней эпидемиологической ситуации недопустимы, заявила во вторник, 1 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании координационного совета.

Она также отметила необходимость проведения новогодних мероприятий с четким соблюдением всех требований.

«Очень хочется надеяться, что праздники и праздничные дни после новогоднего праздника <...> их грамотное проведение и четкое противоэпидемиологическое соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить ее, сохранить жизни и здоровье населения», — сказала глава ведомства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил, что пренебрегать здоровьем граждан ради выгоды организаторов концертов также недопустимо.

«Нам, конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры. И, конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды — это недопустимо», — подчеркнул глава правительства.

29 ноября сообщалось, что комитет по культуре Санкт-Петербурга проведет проверку после жалоб в соцсетях на несоблюдение ограничений по коронавирусу на концерте музыканта Басты (Василия Вакуленко), который прошел 27 ноября.

В комитете отметили, что согласование концерта проводилось в рамках действующего порядка. Так, вместимость зала составила допустимые 50%, организаторы концерта заменили танцпол на партер со зрительскими креслами.

В России с начала пандемии количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 2 322 056, из них 40 464 летальных исходов, выздоровели 1 803 467 человек.

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