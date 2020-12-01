Корпус МПГУ на западе Москвы эвакуировали из-за задымления

Корпус Московского педагогического государственного университета (МПГУ) эвакуировали из-за задымления. Об этом сообщили во вторник, 1 декабря, в пресс-службе столичного главка МЧС.

Как отмечает РЕН ТВ, в учебном заведении на западе Москвы сработала пожарная сигнализация.

«В 12:45 мск поступило сообщение о задымлении по адресу: проспект Вернадского, 88. Установлено, что наблюдается незначительное задымление на первом этаже административного здания, в целях безопасности люди выводятся на улицу», — цитирует сообщение ТАСС. Точное количество людей, которых пришлось вывести, пока уточняют.

По указанному адресу находится один из корпусов университета, уточняет RT.

В настоящее время пожарные ведут поиски источника дыма. По предварительной информации, он находится в подвальном помещении, сообщает телеканал «360». Информации о пострадавших нет.

По плану площадь постройки составляет 150 на 80 кв. м.

30 ноября сообщалось, что не менее 170 человек эвакуировали из детского сада на западе Москвы после короткого замыкания в электрощитовой, пострадавших нет. После проверки дети и взрослые вернулись в помещение.