Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов

Корпус МПГУ на западе Москвы эвакуировали из-за задымления

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корпус Московского педагогического государственного университета (МПГУ) эвакуировали из-за задымления. Об этом сообщили во вторник, 1 декабря, в пресс-службе столичного главка МЧС.

Электрический рок: как справиться с пожарами из-за неисправной проводки
Большинство пожаров в России происходит из-за неисправного электрооборудования

Как отмечает РЕН ТВ, в учебном заведении на западе Москвы сработала пожарная сигнализация.

«В 12:45 мск поступило сообщение о задымлении по адресу: проспект Вернадского, 88. Установлено, что наблюдается незначительное задымление на первом этаже административного здания, в целях безопасности люди выводятся на улицу», — цитирует сообщение ТАСС. Точное количество людей, которых пришлось вывести, пока уточняют.

По указанному адресу находится один из корпусов университета, уточняет RT.

В настоящее время пожарные ведут поиски источника дыма. По предварительной информации, он находится в подвальном помещении, сообщает телеканал «360». Информации о пострадавших нет.

По плану площадь постройки составляет 150 на 80 кв. м.

30 ноября сообщалось, что не менее 170 человек эвакуировали из детского сада на западе Москвы после короткого замыкания в электрощитовой, пострадавших нет. После проверки дети и взрослые вернулись в помещение.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020