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Кремль отказался комментировать слова Алиева о новом коридоре в Карабахе

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В Кремле не стали комментировать слова президента Азербайджана Ильхама Алиева об обсуждении создания в Карабахе нового коридора, соединяющего Нахичевань с Азербайджаном. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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На вопрос журналиста о том, одобряет ли российский лидер Владимир Путин идею Алиева, представитель Кремля отказался дать ответ.

«Конкретно эту тему оставлю без комментария. Напомню вам, <...> неделю назад или две недели назад мы в одном из сообщений о телефонном разговоре с президентом Алиевым говорили, что главы государств наряду с другими проблемами обсуждали вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе», — указал Песков.

Пресс-секретарь главы государства заверил, что темы транспортных коммуникаций стоят на повестке дня и обсуждаются лидерами России и Азербайджана.

Ранее в этот же день Алиев в своем обращении к нации рассказал об идее создания нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией. При этом азербайджанский лидер настаивает на передаче республике города Лачин. По словам Алиева, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган «положительно отнеслись к идее».

О том, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана вошли в Лачинский район, стало известно накануне. Он находится в числе трех областей, о передаче которых Баку договорились Алиев, Путин и премьер-министр Армении Пашинян.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве РФ договорились о прекращении боевых действий. Согласно документу, военные Армении и Азербайджана остались на уже занятых позициях. При этом Ереван обязался передать Баку контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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