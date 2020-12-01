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Суд приговорил поджигателя дома под Ярославлем к пожизненному сроку

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Ярославский областной суд признал обвиняемого в поджоге жилого дома в Ростове Великом в 2019 году, где погибли трое взрослых и пятеро детей, виновным. Об этом сообщила во вторник, 1 декабря, пресс-секретарь суда Ольга Козлова.

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«Суд назначил пожизненное заключение в колонии особого режима», — сказала она журналистам.

Мужчина, в частности, признан виновным в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом из хулиганских побуждений (пп. а, в, д, е, и ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Судом установлено, что в октябре 2019 года в ночное время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поджег деревянную лестницу многоквартирного двухэтажного жилого дома. Мотивом послужила личная месть одному из проживающих в доме. В пожаре погибли пятеро детей и трое взрослых, 34 человека признаны потерпевшими, отмечает ТАСС.

После происшествия следствие возбудило уголовное дело об убийстве. На следующий день был задержан местный житель 1982 года рождения. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что совершил поджог, будучи в нетрезвом состоянии.

В здании находились 19 квартир, тогда их жильцов эвакуировали в пункты временного размещения. Местные власти объявили трехдневный траур на территории Ростовского муниципального района.

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