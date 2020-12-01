Пушков предостерег Санду от призывов вывести российских миротворцев

Призывы избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья могут закончиться пшиком. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Похоже, Санду решила сделать тему вывода российских миротворцев из Приднестровья главной темой своего президентства. Это отвечает ожиданиям Запада и прозападных сил в Молдавии, но выбирали ее не для этого. Дело может закончиться для Санду пшиком: ни вывода, ни других результатов», ― написал он на своей странице в Twitter.

Накануне Санду поделилась планами по укреплению отношений республики с Россией. Но отметила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных и вывезено оружие.

Приднестровский конфликт — между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой — начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.