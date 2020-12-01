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Памятник Ленину сохранят в обновленном парке в Астрахани

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Масштабную реконструкцию проведут в парке на улице Коновалова в Астрахани. Власти планируют сохранить ряд объектов, в том числе памятник Ленину.

Общая площадь парка составит более 25 тыс. кв. м. После реконструкции на территории появятся спортивные и детские площадки, новые дорожки, освещение и деревья. Об этом сообщает «Астрахань-24».

По словам заместителя начальника управления по коммунальному хозяйству и благоустройству Алексея Левашина, рядом с памятником Ленину планируют создать площадку с плиткой.

В 2021 году планируется благоустройство бульвара на улице 3-й Зеленгинской в Кировском районе. Также планируется ремонт бульвара Энергетиков. Уже сформирован список дворов, где благоустройство пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее сообщалось, что в Иркутске за год благоустроили 19 объектов в рамках проекта «Народные инициативы». На эти цели выделили 60 млн рублей.

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