Первые морозы прогнозируют в Тюменской области

Синоптики прогнозируют сильные морозы на территории Тюменской области. Температура опустится ниже –20 градусов в ближайшие сутки.

Согласно прогнозам, морозы ожидаются в ночные часы 2 и 3 декабря. В дневное время температура воздуха с 1 по 7 декабря составит –12...–14 градусов. Об этом пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на Росгидрометцентр.

С 8 декабря в регионе установится относительно теплая погода. Средняя температура воздуха в дневные часы будет составлять –6...–8 градусов, по ночам до –10 градусов.

Ранее синоптики предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в Москве в следующие выходные. Погоду в столице будет определять мощный антициклон.