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Музейную ночь впервые отменили в Красноярске

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В Красноярске в музейном центре «Площадь Мира» в этом году не будут проводить 37-ю Музейную ночь. Причина — неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, мероприятие было запланировано на осень, затем его перенесли на 19 декабря, а потом и вовсе отменили. Полная отмена Музейной ночи, которая уже стала знаменитой, происходит впервые. В 2019 году мероприятие проводили в режиме онлайн.

В декабре жителей города пригласят на несколько выставок, в том числе на кураторскую экскурсию, посвященную графике венгерского художника Иштвана Ороса.

С 24 ноября в Красноярском крае запрещено проведение банкетов и корпоративов в заведениях общепита. Меры являются дополнением к действующим ограничениям на проведение свадеб и юбилеев.

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