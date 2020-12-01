Комитет Совфеда одобрил штрафы за призывы к отчуждению территорий РФ

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству во вторник, 1 декабря, поддержал пакет законов о введении штрафов за призывы к отчуждению территорий РФ и о лишении свободы в случае повторного подобного правонарушения. Комитет рекомендовал сенаторам одобрить их на заседании 2 декабря.

Поправки вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно поправкам в КоАП, за публичные призывы к отчуждению территорий России, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, а не уголовная, как установлено сейчас. Уголовная ответственность будет предусмотрена только при повторном правонарушении.

Штрафы для граждан составят от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

В случаях, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ или интернета, будут действовать повышенные штрафы. Для граждан они составят от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Уголовное наказание за такое деяние будет предусматривать лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

18 ноября Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении соответствующий пакет законов.

Президент России Владимир Путин подписал 31 июля закон о приравнивании отчуждения территорий страны к экстремизму. Под экстремистскую деятельность не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами.