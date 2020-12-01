В ОЭСР спрогнозировали снижение мирового ВВП в 2020 году на 4,2%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует снижение мирового ВВП на 4,2% по итогам 2020 года.

«Ожидается, что мировая экономика будет набирать обороты только постепенно, поскольку вакцины будут развернуты во всех странах ОЭСР в течение 2021 года. После резкого падения на 4,2% в этом году мировой ВВП, по прогнозам, вырастет на 4,2% в 2021 году, при этом ожидается, что на долю Китая будет приходиться более чем треть этого роста», — говорится в докладе ОЭСР, опубликованном 1 декабря.

Специалисты отмечают, что восстановление будет неравномерным по странам и секторам и может привести к долговременным изменениям в мировой экономике.

По мнению экспертов, страны с эффективными программами тестирования, отслеживания и изоляции и там, где эффективные вакцинации могут быть быстро распространены, должны стабильно функционировать, однако все же сохраняется высокая степень неопределенности.

При этом аналитики указали, что процесс восстановления мировой экономики станет быстрее после восстановления Китая от кризиса. В то же время в текущем году прогнозируется падение ВВП США на 3,7%.

На прошлой неделе замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что спад российской экономики по итогам 2020 года не превысит 2–3%, пишет «Газета.ру».

В начале ноября в Еврокомиссии предположили, что госдолг еврозоны впервые в истории превысит 100% суммарного ВВП сообщества в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Международный валютный фонд 1 октября сообщил о необходимости предотвращения кризиса суверенных долгов, чтобы избежать серьезных экономических проблем.