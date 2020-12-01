Пострадавший отсудил 100 тыс. рублей за падение на лестнице в Иркутске

Житель Иркутска, поскользнувшийся на ступенях лестницы, отсудил у компании – владельца здания более 100 тыс. рублей. Пострадавшему возместят расходы, которые он понес, проходя санаторно-курортное лечение.

Как установила прокуратура, в феврале 2018 года при выходе из здания на улице Франк-Каменецкого мужчина поскользнулся и упал. Для того, чтобы восстановить здоровье и излечить полученную при падении травму, он прошел лечение в санатории. Позже пострадавший обратился в суд.

В апреле 2019 года суд удовлетворил его требования, обязав владельца здания возместить расходы на лечение. Однако ответчик с решением суда не согласился и обжаловал его. Иркутский областной суд оставил без изменений решение нижестоящей инстанции, пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее сообщалось, что жительнице Иркутска удалось отсудить у управляющей компании 90 тыс. рублей за упавшую на ее голову ледяную глыбу.