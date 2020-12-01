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«Тинькофф Инвестиции» запустили безубыточный портфель для новых клиентов

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Сервис «Тинькофф Инвестиции» в мобильном приложении запустил акцию для новых клиентов «Портфель без убытка», которая дает возможность на практике познакомиться с инвестициями на фондовом рынке без риска получить убытки. Об этом сообщается на сайте компании во вторник, 1 декабря.

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Инвестор может собрать свой первый инвестиционный портфель на сумму до 100 тыс. рублей. Если спустя 30 дней стоимость акций в нем будет ниже цены покупки, «Тинькофф Инвестиции» возместят потери. Таким образом, инвестор гарантировано не потеряет вложенные деньги или получит доход, если стоимость ценных бумаг в портфеле за месяц вырастет.

Поучаствовать в акции может любой пользователь, который впервые открывает счет в «Тинькофф Инвестициях» — это можно сделать до 31 января 2021 года. Предлагается купить уже готовый портфель ценных бумаг или сформировать свой из списка акций, отобранных аналитиками «Тинькофф».

Среди готовых портфелей есть: «Лидеры России» — портфель наиболее крупных и стабильных российских компаний: «Яндекс», Сбербанк, «Газпром», «Роснефть»,«Алроса». Также предлагается портфель «Лидеры США», собранный из компаний Coca-Cola, Walt Disney, Johnson & Johnson, Wal-Mart Stores, Starbucks. Последний — «IT-гиганты» — состоит из акций Apple, Microsoft, Cisco, Facebook, Visa.

Портфель можно формировать по своему желанию. Можно увеличить или уменьшить долю каждой бумаги, добавить акции других компаний или оставить только одну ценную бумагу. При этом все инвестиции должны быть сделаны через специальную форму. Бумаги, которые будут приобретены позже или не входят в список рекомендованных, в акции не участвуют.

«Тинькофф Инвестиции» регулярно запускают акции для новых и действующих клиентов. Сейчас в сервисе также действует предложение «Акция в подарок за друга». Клиент может пригласить своего друга открыть брокерский счет, и как только сумма покупок на его счете составит 10 тыс. рублей, пользователь получит в подарок ценную бумагу стоимостью до 20 тыс. рублей.

Брокерский сервис является лидером по количеству активных клиентов среди компаний, предоставляющих брокерские услуги для физических лиц. По данным Московской биржи, по итогам октября количество зарегистрированных клиентов «Тинькофф Инвестиции» превысило 3 млн человек.

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