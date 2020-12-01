Археологи нашли остатки фонтана при реконструкции моста в Рязани

Во время реконструкции Астраханского моста в Рязани археологи обнаружили боковую стенку фонтана, построенного в 1950-е годы. Предполагается, что конструкцию снесли, так как она не вписывалась в общий образ города.

О находке сообщил краевед Александр Дударев. По его словам, в одной из траншей во время реконструкции моста были замечены кирпичи в цементе на глубине около 1,6–1,7 м. Они выложены прямой линией с небольшим изломом и закруглением. Изначально специалисты предположили, что нашли фундамент постройки. Однако Дударев изучил старые фотографии и выявил, что обнаруженные элементы являются частью фонтана. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Также археологи нашли технологический колодец, в котором располагались вентили для подачи воду в чашу, а также ступени рядом с лестницей к Лыбедскому бульвару с улицы Ленина.

Дударев объяснил, что после строительства почтамта старые постройки не вписывались в образ города. Предполагается, что фонтан разломали, а долину реки Лыбедь приподняли с помощью насыпного грунта.