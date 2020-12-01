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Синоптики предупредили о рекордно высоком давлении в выходные в Москве

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В Москве в предстоящие выходные атмосферное давление достигнет рекордно высоких значений. Об этом сообщается во вторник, 1 декабря, на портале «Метеоновости».

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«В выходные дни погоду в столичном регионе станет определять мощный антициклон. И хотя центр его будет располагаться над Средней Волгой, атмосферное давление в Москве превысит значение 765 мм ртутного столба (1020 гПа) и станет рекордно высоким», — говорится в сообщении.

Для 5 декабря рекорд был зафиксирован в 2001 году и составлял 764,3 мм рт. ст., для 6 декабря — 766,9 мм рт. ст. в 2002 году, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день сообщалось, что 1 декабря атмосферное давление в столичном регионе составит 760 мм рт. ст., пишет «Москва 24».

Ранее, 30 ноября, в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в декабре. Так, средняя температура на большей части азиатской территории страны будет выше климатической нормы на один-три градуса, в европейской — не более одного градуса.

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