Косачев рассказал о попытках внешних сил раскачать обстановку в России

Внешние силы пытаются использовать межнациональный вопрос для раскачивания обстановки в России. Об этом заявил 1 декабря глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в ходе конференции Федерального агентства по делам национальностей.

«Для целого ряда внешних и деструктивных сил педалирование межнационального, межрелигиозного вопроса является важным политическим инструментом для раскачивания обстановки в РФ», — приводит «РИА Новости» слова Косачева.

Он отметил, что сохранение межнационального, межкультурного, межрелигиозного диалога является важнейшим форматом для сохранения государственности.

По словам сенатора, во внешней политике России также следует способствовать налаживанию полноформатного диалога в плане межрегионального и мирового сотрудничества.

В начале ноября президент России Владимир Путин подчеркнул, что традиционные ценности в мире сталкиваются с серьезными вызовами, становясь предметом нечистоплотных геополитических игр, пишет «Газета.ру».

В сентябре сенатор Алексей Пушков заявил, что возрождение России после 1990-х годов как геополитического соперника Соединенных Штатов, ее возросшая роль в мировых процессах вызывают у Вашингтона истерическую реакцию.