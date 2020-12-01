Пострадавшая от падения льдины отсудила у УК 90 тыс. рублей в Иркутске

Жительница Иркутска, которая пострадала от падения ледяной глыбы на голову, сумела отсудить у управляющей компании 90 тыс. рублей в качестве компенсации. У женщины была диагностирована открытая травма головы и сотрясение головного мозга.

Как пишет ИА IrkutskMedia, инцидент произошел в январе 2019 года в районе дома на Дальневосточной улице. Пострадавшая почти месяц находилась на лечении, а потом обратилась в суд с иском к УК о взыскании компенсации морального вреда.

Представитель ответчика в процессе рассмотрения дела иск не признавал. Он утверждал, что факт падения снега на голову женщины непосредственно рядом с домом не доказан, а это, по его словам, исключает ответственность УК по возмещению вреда. К тому же УК регулярно очищала крыши от снега.

Суд установил факт падения глыбы с крыши. Также доказано, что ответчик обязанность по уборке снега с крыши дома выполнил ненадлежащим образом. Это подтвердили свидетели, допрошенные в суде.

В итоге с ООО «Бородино» в пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда в 60 тыс. рублей и 30 тыс. рублей штрафа за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке.