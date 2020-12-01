Московские кинотеатры подключаются к системе QR-кодов

В Москве к системе QR-кодов подключаются кинотеатры, сообщает телеканал «Известия». Также система чекинов уже работает более чем в 120 салонах красоты. Помимо этого регистрировать посетителей стали театры и музеи. QR-код нужно будет отсканировать и в столичных библиотеках, в системе зарегистрировались около 440 из них. В Москве на данный момент QR-коды используют 9667 точек. Ранее применять чекины стали в барах, кафе и ночных клубах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.